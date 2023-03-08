Ольга Бузова лишилась искренней любви из-за популярности: «Это чувство я забыла»

По словам знаменитости, путешествие в Африку, где никто ее не знает, помогло «вернуться в прошлое».

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что звездный статус лишил ее свободы и искренней любви. Об этом пишет Газета.ру. Популярное имя идет впереди артистки и заставляет окружающих вести себя особенным образом — стараться угодить, чтобы хоть немного погреться в лучах чужой славы. Как рассказала селебрити, сегодня она уже с трудом вспоминает себя 18-летнюю, еще не известную на всю страну девушку, не знающую жестоких законов шоу-бизнеса.

Отдушину знаменитость нашла в Африке — там она работает над очередным сезоном экстремального шоу. По словам исполнительницы, в этой стране она как будто вернулась в прошлое и встретилась с юной Ольгой Бузовой, которую еще не знают миллионы людей. Секрет в том, что жители экзотической страны не знакомы с творчеством артистки и ее заработками.

«Попасть в прошлое мне помогла любовь. Любовь людей вокруг: персонала отеля, официантов в ресторанах, простых людей на улице. Они все очень трепетно и уважительно относятся ко мне. Безотносительно моего статуса, моего имени, моих заслуг. Они не знают меня и моей популярности. Но они любят. Просто так. Потому что я человек», — поделилась телеведущая.

Бузова призналась, что успела забыть эти ощущения — когда получаешь знаки внимания и обходительность просто так, а не потому что человек напротив ищет выгоды для себя. Селебрити снова ощутила свободу от своего громкого имени. Артистка загрустила оттого, что ей не хватает любви от чистого сердца, даже расплакалась. Но свою исповедь завершила позитивно — поблагодарила Африку за то что впервые за долгое время наблюдала искренние чувства.

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