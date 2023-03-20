Беременная оренбурженка перед родами перенесла инфаркт и клиническую смерть

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 80

Ситуация была серьезно осложнена из-за наличия тромба в артерии у пациентки.

Беременная оренбурженка перед родами перенесла инфаркт и клиническую смерть

Фото: www.globallookpress.com / Andreas Franke

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Кардиохирурги оренбургской областной клинической больницы буквально с того света вытащили беременную женщину и ее малыша. У будущей мамы внезапно остановилось сердце. Об этом сообщает издание «ОренИнформ».

Известно, что пациентка на 37-й неделе беременности была в перинатальном центре на лечении. Вдруг девушка ощутила сильную боль в области сердца, на жалобы матери быстро пришли кардиологи. Врачи осмотрели больную и обнаружили у нее признаки инфаркта.

Тогда медики решили оперативно госпитализировать пациентку в областную больницу, на скорой ее привезли в приемный покой. Когда женщина оказалась на крыльце медицинского учреждения, ее сердце внезапно перестало биться, жительница Оренбурга пережила клиническую смерть.

Врачи-реаниматологи вели упорную борьбу за жизнь будущей мамы, ситуация была серьезно осложнена из-за наличия тромба в артерии, пациентке потребовалось срочное хирургическое вмешательство. Несмотря на трудности, медики успешно провели операцию и смогли сохранить беременность.

Через несколько дней после случившегося у оренбурженки начались роды. Мама родила здорового малыша, сейчас ребенок уже выписан из больницы вместе с родительницей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мальчика-героя Федора из Брянской области выписали после лечения.

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