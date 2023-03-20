Пьянчуга поджег вытрезвитель в Петербурге, чтобы разбудить друга, но тот не проснулся

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Игорь Рязов
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Житель Петербурга устроил пожар в вытрезвителе Мариинской больницы и попал на видео

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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Видео с началом пожара в запертой палате Мариинской больницы появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Житель Санкт-Петербурга устроил пожар в вытрезвителе, чтобы разбудить своего друга, но потерпел фиаско. Видео с моментом возгорания оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно комнату с кроватью, в которой находятся двое мужчин. Один из них беспробудно спит, а второй бодрствует. Видимо, от скуки последнему захотелось разбудить приятеля. Он подергал его за верхнюю одежду, но тот вставать отказался.

Зато в руках у беспокойного мужчины оказалась куртка друга. С помощью бумаги он поджег ее, положил в угол и смотрел с кровати на разгорающийся огонь. Похоже, идея была в том, что товарищ проснется из-за запаха дыма. Небольшую комнату быстро заволокло, но приятель так и продолжил спать.

Как стало известно 5-tv.ru, вся эта сцена произошла в психосоматическом изоляторе Мариинской больницы. Ее сотрудники почувствовали запах дыма и поспешили на помощь пациентам в запертой палате. Пожар оперативно погасили. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Петербурга, на котором сотрудник вытрезвителя одним ударом сломал пациенту челюсть. Перед нокаутом выпившего петербуржца не пустили в клуб — при этом ему брызнул в лицо из перцового баллончика охранник.

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