Премьер Саксонии призвал власти Германии отремонтировать «Северные потоки»
Политик подчеркнул, что его волнует наличие открытого варианта для поставок энергии.
Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard
Премьер-министр федеральной немецкой земли Саксония Михаэль Кречмар призвал ФРГ начать ремонт на разрушенных российских газопроводах «Северный поток». В интервью изданию Focus он заявил, что к починке следует приступить незамедлительно.
Кречмар отметил, что строительство нитей газопровода обошлось в восемь миллиардов евро. Nord Stream может быть использован для транспортировки энергоносителей, а также поставок водородного топлива, добавил он. Саксонский премьер высказал, что его заботит наличие «открытых дверей» в энергетике.
«Утверждать, что трубопровод не нужен — это очень смело. Для будущих поколений важно, чтобы линия поставок была открытой», — заявил он.
Михаэль Кречмар заключил, что Прибалтика не должна решать будущее «Северного потока» исходя их соображений «угрозы» для них самих. По его словам, в интересах ФРГ иметь альтернативный вариант для транспортировки газа. Именно поэтому все необходимые меры стоит принимать уже сейчас — в будущем это поможет при острой необходимости.
Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли в ночь на 26 сентября. Разрушенными оказались участки, расположенные на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. В сейсмоцентре Швеции заявили, что в районе утечек были зафиксированы два мощных подводных толчка. Служба госбезопасности подтвердила факт диверсии, сообщив о нахождении взрывчатки на месте ЧП.
В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказываются принимать любые обвинения и игнорируют требования о международном расследовании.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дания отказала России в участии в расследовании подрывов «Северных потоков».
- 17 мар
- Захарова напомнила Дании о «верховенстве права» после недопуска РФ к расследованию на СП
- 17 мар
- Французский политик назвал виновных в теракте на газопроводах «Северный поток»
- 17 мар
- Дания отказала России в участии в расследовании подрывов «Северных потоков»
- 16 мар
- Немецкий след: недалеко от взрывов на «Северных потоках» дежурил военный корабль из Германии
- 15 мар
- Кто мог устроить масштабную диверсию на «Северных потоках»
- 15 мар
- Немецкая компания E.ON полностью списала долю в «Северном потоке»
- 15 мар
- Новые детали: Путин рассказал о расследовании диверсий на «Северных потоках»
- 14 мар
- Путин заявил, что теракт на СП совершен на государственном уровне
- 14 мар
- Россия обнародовала в Совбезе ООН переписку по «Северным потокам»
- 14 мар
- Связанную с терактом на «Северных потоках» яхту нашли у острова Рюген в ФРГ
Читайте также
60%
0.19 81.46
0.32
Нашли ошибку?