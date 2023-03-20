Премьер Саксонии призвал власти Германии отремонтировать «Северные потоки»

Премьер-министр федеральной немецкой земли Саксония Михаэль Кречмар призвал ФРГ начать ремонт на разрушенных российских газопроводах «Северный поток». В интервью изданию Focus он заявил, что к починке следует приступить незамедлительно.

Кречмар отметил, что строительство нитей газопровода обошлось в восемь миллиардов евро. Nord Stream может быть использован для транспортировки энергоносителей, а также поставок водородного топлива, добавил он. Саксонский премьер высказал, что его заботит наличие «открытых дверей» в энергетике.

«Утверждать, что трубопровод не нужен — это очень смело. Для будущих поколений важно, чтобы линия поставок была открытой», — заявил он.

Михаэль Кречмар заключил, что Прибалтика не должна решать будущее «Северного потока» исходя их соображений «угрозы» для них самих. По его словам, в интересах ФРГ иметь альтернативный вариант для транспортировки газа. Именно поэтому все необходимые меры стоит принимать уже сейчас — в будущем это поможет при острой необходимости.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли в ночь на 26 сентября. Разрушенными оказались участки, расположенные на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. В сейсмоцентре Швеции заявили, что в районе утечек были зафиксированы два мощных подводных толчка. Служба госбезопасности подтвердила факт диверсии, сообщив о нахождении взрывчатки на месте ЧП.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказываются принимать любые обвинения и игнорируют требования о международном расследовании.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дания отказала России в участии в расследовании подрывов «Северных потоков».