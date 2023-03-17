Дания отказала России в участии в расследовании подрывов «Северных потоков»
Москва не может провести собственный анализ ситуации, потому что ее специалистов не допускают на место случившегося.
Фото: www.globallookpress.com / Danish Defence
Российская сторона не получит разрешение на участие в расследовании диверсий на «Северных потоках». Об этом сообщило издание Local Denmark, ссылаясь на главу МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена. В материале говорится, что Копенгаген откажет Москве в возможности участвовать в разбирательствах по поводу взрывов трубопроводов. По мнению дипломата, в Дании, Швеции и Германии придерживаются верховенства права и их анализам можно доверять.
«Мы сказали русским, что проведем тщательное расследование. И когда мы это сделаем, мы объявим о результатах», — объяснил Расмуссен.
К слову, ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что Россия рекомендовала Дании создать международную команду специалистов и проделать обследование ниток «Северных потоков» на предмет взрывных механизмов, однако ясного ответа Россия так и не увидела. При этом Москва не может самостоятельно заниматься расследованием, потому что российских экспертов не пускают на место диверсий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что недалеко от взрывов на «Северных потоках» дежурил военный корабль из Германии.
- 16 мар
- Немецкий след: недалеко от взрывов дежурил военный корабль из Германии
- 15 мар
- Кто мог устроить масштабную диверсию на «Северных потоках»
- 15 мар
- Немецкая компания E.ON полностью списала долю в «Северном потоке»
- 15 мар
- Новые детали: Путин рассказал о расследовании диверсий на «Северных потоках»
- 14 мар
- Путин заявил, что теракт на СП совершен на государственном уровне
- 14 мар
- Россия обнародовала в Совбезе ООН переписку по «Северным потокам»
- 14 мар
- Связанную с терактом на «Северных потоках» яхту нашли у острова Рюген в ФРГ
- 13 мар
- МИД РФ потребовал от СБ ООН срочно принять резолюцию по «Северным потокам»
- 13 мар
- Сеймур Херш о кризисе и роли США: «Внешняя политика Байдена — полный идиотизм»
- 13 мар
- «Всегда были впереди»: кто в армии Великобритании мог взорвать «Северные потоки»
Читайте также
93%
0.66 81.14
0.26
Нашли ошибку?