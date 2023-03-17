Дания отказала России в участии в расследовании подрывов «Северных потоков»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 129

Москва не может провести собственный анализ ситуации, потому что ее специалистов не допускают на место случившегося.

Дания отказала России в участии в расследовании подрывов «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defence

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Тема:
Северный поток

Российская сторона не получит разрешение на участие в расследовании диверсий на «Северных потоках». Об этом сообщило издание Local Denmark, ссылаясь на главу МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена. В материале говорится, что Копенгаген откажет Москве в возможности участвовать в разбирательствах по поводу взрывов трубопроводов. По мнению дипломата, в Дании, Швеции и Германии придерживаются верховенства права и их анализам можно доверять.

«Мы сказали русским, что проведем тщательное расследование. И когда мы это сделаем, мы объявим о результатах», — объяснил Расмуссен.

К слову, ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что Россия рекомендовала Дании создать международную команду специалистов и проделать обследование ниток «Северных потоков» на предмет взрывных механизмов, однако ясного ответа Россия так и не увидела. При этом Москва не может самостоятельно заниматься расследованием, потому что российских экспертов не пускают на место диверсий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что недалеко от взрывов на «Северных потоках» дежурил военный корабль из Германии.

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