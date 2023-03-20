ЦБ обязал банки использовать только российские сервисы при внутренних переводах

Российские банки с 1 октября будут использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру при переводах средств внутри России. Соответствующее решение принял Центробанк.

На сайте регулятора уточняется, что требование не распространяется на трансграничные переводы и передачу информации в рамках платежной системы для рассмотрения заявлений клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа.

В начале марта Центробанк принял решение продлить до 9 сентября 2023 года ограничения на снятие иностранной валюты. То есть по-прежнему можно будет снимать со своих счетов не больше десяти тысяч долларов и евро. Остальные средства так же можно получить в рублях. Кроме того, для банков на полгода продлен запрет на комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых уже четвертый раз подряд.