ЦБ обязал банки использовать только российские сервисы при внутренних переводах

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Исключение сделали для трансграничных операций кредитных организаций.

ЦБ обязал банки использовать только российские сервисы при внутренних переводах

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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Российские банки с 1 октября будут использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру при переводах средств внутри России. Соответствующее решение принял Центробанк.

На сайте регулятора уточняется, что требование не распространяется на трансграничные переводы и передачу информации в рамках платежной системы для рассмотрения заявлений клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа.

В начале марта Центробанк принял решение продлить до 9 сентября 2023 года ограничения на снятие иностранной валюты. То есть по-прежнему можно будет снимать со своих счетов не больше десяти тысяч долларов и евро. Остальные средства так же можно получить в рублях. Кроме того, для банков на полгода продлен запрет на комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых уже четвертый раз подряд.

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