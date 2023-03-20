Страны ЕС утвердили план передачи миллиона снарядов Украине в течение года

По расчетам украинских СМИ, помощи европейских партнеров хватит на покрытие лишь половины потребностей ВСУ в боеприпасах.

Евросоюз согласовал план поставок Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В своем Twitter-аккаунте он написал, что план ЕС состоит из трех пунктов: направление одного миллиарда евро на немедленные поставки боеприпасов, еще одного миллиарда — на совместные закупки и создание комиссии по «резкому увеличению военных производственных возможностей».

По расчетам украинского издания «Страна.ua», ЕС будет поставлять киевскому режиму в среднем 83,3 тысячи снарядов в месяц, что при нынешней интенсивности боевых действий покроет чуть больше половины потребностей украинской армии.

В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере 350 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для HIMARS и Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие, лодки и другое снаряжение.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил о грядущих новых поставках оружия от НАТО и его союзников. По его словам, военную помощь Киеву передадут Канада, Германия, Франция, Дания и Эстония. Речь идет об амуниции, боеприпасах, танках и артиллерии.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, американская газета The New York Times опубликовала статью о том, что на Западе заканчиваются ресурсы для помощи режиму в Киеве.