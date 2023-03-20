Страны ЕС утвердили план передачи миллиона снарядов Украине в течение года

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Боррель подтвердил, что ЕС согласовал поставки Украине миллиона боеприпасов на 12 месяцев

Страны ЕС утвердили план передачи миллиона снарядов Украине в течение года

Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Stephani Barge

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По расчетам украинских СМИ, помощи европейских партнеров хватит на покрытие лишь половины потребностей ВСУ в боеприпасах.

Евросоюз согласовал план поставок Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В своем Twitter-аккаунте он написал, что план ЕС состоит из трех пунктов: направление одного миллиарда евро на немедленные поставки боеприпасов, еще одного миллиарда — на совместные закупки и создание комиссии по «резкому увеличению военных производственных возможностей».

По расчетам украинского издания «Страна.ua», ЕС будет поставлять киевскому режиму в среднем 83,3 тысячи снарядов в месяц, что при нынешней интенсивности боевых действий покроет чуть больше половины потребностей украинской армии.

В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере 350 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для HIMARS и Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие, лодки и другое снаряжение.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил о грядущих новых поставках оружия от НАТО и его союзников. По его словам, военную помощь Киеву передадут Канада, Германия, Франция, Дания и Эстония. Речь идет об амуниции, боеприпасах, танках и артиллерии.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, американская газета The New York Times опубликовала статью о том, что на Западе заканчиваются ресурсы для помощи режиму в Киеве.

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