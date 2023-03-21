Американец, который вырезал женщине сердце и накормил им родных, избежал казни

Жителю Оклахомы, который жестоко расправился с жертвой, вынесли приговор. Правда, наказание многие люди посчитали несправедливым. Как сообщает издание FOX 25, мужчина должен быть казнен, однако суд приговорил его к пожизненному заключению.

В материале отмечается, что Лоуренс Пол Андерсон признался в трех убийствах: 41-летней Андреи Линн Бланкеншип, своего 67-летнего дяди Леона Пая и его четырехлетней внучки Кеос Йейтс. Во время нападения также получила ранения и тетя преступника, однако женщине удалось спастись. Именно 66-летняя Делзи Пай оказалась единственной выжившей и свидетельницей злодеяний мужчины.

Полиция выяснила, что Андерсон проник в жилище Блакеншип и нанес смертельные ножевые ранения женщине. После этого убийца вырезал ее сердце из груди и принес в дом Паев. Там он потушил орган с картофелем и предложил родственникам отведать жуткое блюдо. Через некоторое время он напал на семью. Полиция арестовала жестокого кулинара в этот же день. Свой поступок Андерсон объяснил тем, что пытался «освободить демонов», поэтому приготовил человеческое сердце для родных.

Отмечается, что прокурор Джейсон Хикс пытался добиться для преступника смертной казни, однако от этой затеи пришлось отказаться. Родственники жертв настояли на ином наказании для злоумышленника.

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