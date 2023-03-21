Военные корабли Дании были замечены на месте диверсии на газопроводе СП

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 59

Berlingskе: корабли Дании находились недалеко от места ЧП на «Северном потоке — 2»

Военные корабли Дании были замечены на месте диверсии на газопроводе СП

Фото: www.globallookpress.com / HAUKE HASS

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Тема:
Северный поток

Водолазное судно в день подрыва СП находилось неподалеку от неповрежденного трубопровода.

Военные корабли Дании были замечены на месте диверсии на газопроводе «Северный поток — 2». Об этом сообщает издание Berlingske.

Согласно данным в статье, речь идет о корвете под названием Niels Juel, патрульном корабле Rota и водолазном судне Soloven.

«Маршруты Niels Juel и Rota есть на сервисе для отслеживания морского движения», — говорится в сообщении.

Оказалось, что утром, в день подрыва СП, водолазное судно находилось неподалеку от неповрежденного трубопровода. Через некоторое время сигнал местоположения корабля пропал.

До этого глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявлял, что не РФ не получит разрешение на участие в расследовании диверсий СВ, Копенгаген, по его словам, откажется в этом Москве. Он также добавил, что они проведут тщательное расследование, после чего доложат о всех результатах.

Президент России Владимир Путин сообщал, что РФ рекомендовала Дании создать международную команду специалистов и проделать обследование ниток «Северных потоков» на предмет взрывных механизмов, однако ясного ответа Россия так и не увидела. При этом Москва не может самостоятельно заниматься расследованием, потому что российских экспертов не пускают на место диверсий.

Взрывы на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. В зарубежных СМИ со ссылкой на разные источники и разведданные говорилось, что за терактом на «Северных потоках» может стоять группировка украинских националистов. Отмечалось, что официальный Киев мог даже не знать о планах террористов. Об этом писали, в том числе, издания в США и Германии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Дания отказала России в участии в расследовании подрывов «Северных потоков».

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