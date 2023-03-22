Звезда «Ворониных» Мария Ильюхина рассекретила пол новорожденного ребенка

Звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина, впервые ставшая мамой десять дней назад, рассекретила пол новорожденного ребенка. В социальной сети она рассказала, что родила девочку и поделилась трогательным кадром с выписки из роддома.

«Какое счастье быть мамой дочки. Это же куколки, платья, цветочки, мамина радость и папина слабость, быть мамой принцессы — настоящая сладость», — сообщила Ильюхина.

Звезда «Ворониных» Мария Илюхина выписалась из роддома. Фото: Instagram* / maria_iliukhina

Сейчас актриса уже дома. 19-летняя мама учится ухаживать за малышкой, привыкает к новой жизни и потихоньку делится деталями родов и некоторыми подробностями своей беременности. Так, она уже рассказала, что пол малыша узнала еще на ранних сроках. Ближе к родам она с мужем Алексеем Шаровым уже стала присматривать наряды для принцессы.

Мария Ильюхина начала актерскую карьеру в 2008 году, сыграв роль Фроси в сериале «Девичник». Через год она получила место в команде «Ворониных», девушку утвердили на роль дочери Кости и Веры. Молодая мама не только актриса, но и спортсменка, в ее копилке наград призы всероссийских и международных соревнований по гимнастике и звание кандидата в мастера спорта.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядела Мария Ильюхина перед родами.

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