Звезда «Ворониных» Мария Ильюхина рассекретила пол новорожденного ребенка

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Актриса призналась, что пол малыша она узнала еще на ранних сроках беременности, но предпочла не рассказывать об этом публике.

Звезда «Ворониных» Мария Ильюхина рассекретила пол новорожденного ребенка

Фото: Instagram* / maria_iliukhina

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Звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина, впервые ставшая мамой десять дней назад, рассекретила пол новорожденного ребенка. В социальной сети она рассказала, что родила девочку и поделилась трогательным кадром с выписки из роддома.

«Какое счастье быть мамой дочки. Это же куколки, платья, цветочки, мамина радость и папина слабость, быть мамой принцессы — настоящая сладость», — сообщила Ильюхина.

Звезда «Ворониных» Мария Илюхина выписалась из роддомаЗвезда «Ворониных» Мария Илюхина выписалась из роддома. Фото: Instagram* / maria_iliukhina

Сейчас актриса уже дома. 19-летняя мама учится ухаживать за малышкой, привыкает к новой жизни и потихоньку делится деталями родов и некоторыми подробностями своей беременности. Так, она уже рассказала, что пол малыша узнала еще на ранних сроках. Ближе к родам она с мужем Алексеем Шаровым уже стала присматривать наряды для принцессы.

Мария Ильюхина начала актерскую карьеру в 2008 году, сыграв роль Фроси в сериале «Девичник». Через год она получила место в команде «Ворониных», девушку утвердили на роль дочери Кости и Веры. Молодая мама не только актриса, но и спортсменка, в ее копилке наград призы всероссийских и международных соревнований по гимнастике и звание кандидата в мастера спорта.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядела Мария Ильюхина перед родами.

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