Продала не все секреты успешного бизнеса: как Митрошина обманула государство на 120 млн рублей

Это уже второе громкое дело против блогеров за последние недели. В аналогичной ситуации оказалась и известная в соцсетях семья — Валерия и Артем Чекалины.

Пристального внимания Следственного комитета (СК) удостоилась еще одна молодая миллионерша из соцсетей — Александра Митрошина. Пока она отсиживается за границей, в ее московскую квартиру пришли с обысками по уголовному делу о неуплате налогов на 120 миллионов рублей.

Схема обмана государства уже известна и отработана другими гуру инфобизнеса — вспомним недавнюю поездку в СК блогера Лерчека и ее мужа. Удастся ли Митрошиной избежать наказания, выяснял корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

В московской квартире, где раньше писали популярный бизнес-слой, сегодня вновь снимают, но уже оперативники. В комнатах идут обыски. Хозяйки дома нет. Популярный бизнес-тренер, наставник, блогер-миллионник и, как она сама себя называет, «Матерь Бложья» еще прошлой весной сбежала в Дубай.

Александре Митрошиной 28 лет. Свой блог в социальных сетях она начала вести еще в далеком 2013 году, но по настоящему раскрылась только в 2019. Запустила курсы по обучению блогингу. За деньги начала рассказывать людям о том, как стать успешными.

Курсы от бизнес-вумен приняли на ура. Буквально за несколько лет количество подписчиков Митрошиной увеличилось с 700 тысяч до четырех миллионов человек. Повысилась и цена на рекламные интеграции. Меньше миллиона пост в ее аккаунте сегодня не стоит.

Основной ее заработок от курсов по продажам в социальных сетях и масштабных образовательных форумов с тренингами для начинающих бизнесменов. Билет на такое обучение может стоить от 40 тысяч до полумиллиона рублей.

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По некоторым подсчетам, только в прошлом году Митрошина заработала более трехсот миллионов рублей. У девушки своя квартира в одной из башен Москва-Сити. А перед эмиграцией она приобрела апартаменты в Арабских Эмиратах, рядом со знаменитым небоскребом Burj Khalifa стоимостью более трехсот тысяч долларов.

Теперь выясняется, что блогер делилась с подписчиками не всеми секретами успешного бизнеса. Молчала о схемах, которые действительно приносили девушке миллионы рублей. Например, дробления бизнеса ради налоговых преференций.

«Дробление бизнеса — это искусственное создание группы лиц, которые фактически ведут одну и тоже деятельность. Но денежные потоки, между ними распределяются так, что эти денежные потоки позволяют оптимизировать налоговую нагрузку», — рассказал финансовый эксперт Павел Сергеев.

По версии следствия, распределение доходов помогло Митрошиной оставаться в рамках упрощенной системы налогообложения. Платить государству не 20% с прибыли, а шесть. Правда для этого годовой доход не должен превышать 150 миллионов рублей. Благодаря подставным ИП Митрошина не нарушала закон, по крайней мере, она так думала. Пока ей не предъявили счет за неуплату на общую сумму более двухсот миллионов. Об этом она сама рассказала в своих социальных сетях еще в июне прошлого года и пообещала все исправить.

«Что я буду делать? Оплачивать. Действовать в рамках закона, каким бы он ни был. Не пытаясь порешать и избежать уплаты», — писала Митрошина в своем блоге.

Но спустя почти год ситуация мало изменилась. За дело популярного бизнес-тренера Митрошиной взялись следователи.

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Это уже второе громкое дело против бизнес-тренеров за последние недели. В аналогичной ситуации оказалась и семья блогеров — Валерия и Артем Чекалины. Их следствие подозревает в неуплате налогов на 300 миллионов рублей. Сейчас блогер Лерчик и ее муж находятся под домашним арестом. Свою вину они не признают и уверены, что не нарушали закон.

Сначала Чекалины, потом Митрошина — складывается такое ощущение, что инфо-цыгане попали под пристальный взгляд правоохранителей. Но табор пока не уходит в небо. В Интернете еще десятки пафосных педагогов, готовых научить быть богатым и успешным. Возможно и к ним скоро придут с обысками.



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