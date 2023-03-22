В Японии главу Незалежной сравнили с международным террористом.

Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу международного террориста Усамы бен Ладена, которого тоже поддерживали США. Об этом пишет японский журнал Shūkan Gendai.

Автор статьи напоминает, что бен Ладен изначально был моджахедом, воевал с советскими войсками в Афганистане и получал оружие от США в рамках операции «Циклон» (программа ЦРУ по поддержке афганских моджахедов — Прим. ред.).

«Иначе говоря, Вашингтон, как и сегодня на Украине, поддерживал их, оправдывая борьбу с Россией. Моджахедов восхваляли за борьбу с СССР, а бен Ладен считался героем», — напоминает автор.

Он также подчеркивает, что именно США возвели бен Ладена «в ранг героя», поэтому необходимо внимательно следить за дальнейшим положением Зеленского.

Сербское издание «Печат» ранее предрекло Зеленскому участь козла отпущения, напомнив судьбу его предшественника на посту президента Украины Петра Порошенко.

Автор материала уверен, что западные покровители возложат ответственность за кровавый конфликт на Зеленского, чтобы самим не отвечать за многолетнее финансирование, снабжение оружием и подстрекательство украинского лидера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Госдумы шестого созыва Дмитрий Носов предрек Зеленскому максимум полгода жизни на посту президента Украины после завершения кризиса в стране.