Премьер-министр Японии Кисида пригласил Зеленского на саммит G7

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе визита в Киев пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7, который пройдет в мае 2023 года в Хиросиме.

Также премьер Страны восходящего солнца пообещал передать Украине оказать помощь на сумму 30 миллионов долларов. Как сообщает Kyodo News, речь идет о гуманитарных и медицинских поставках, бронежилетах и шлемах. Что касается оружия, то поставлять его другим странам Японии запрещает ее «пацифистская конституция», принятая после Второй мировой войны, отмечает агентство.

Накануне стало известно, что Фумио Кисида срочно прибыл в Киев, прервав ради этого визит в Индию, где он пытался убедить своего коллегу Нарендру Моди осудить спецоперацию России по защите Донбасса. Поездка японского премьера должна была завершиться 22 марта, однако Кисида вылетел из Индии ранним утром 21-го.

Востоковед Андрей Грозин в комментарии 5-tv.ru высказал мнение, что срочный приезд Кисиды в Киев объясняется лишь необходимостью «затмить» в мировых СМИ визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву, так как никаких неотложных дел на Украине у японского премьера нет.