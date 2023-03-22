Премьер-министр Японии Кисида пригласил Зеленского на саммит G7

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16

В ходе визита в Киев японский политик пообещал Украине поддержку на сумму 30 миллионов долларов. Что войдет в поставку?

Премьер-министр Японии Кисида пригласил Зеленского на саммит G7

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе визита в Киев пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7, который пройдет в мае 2023 года в Хиросиме.

Также премьер Страны восходящего солнца пообещал передать Украине оказать помощь на сумму 30 миллионов долларов. Как сообщает Kyodo News, речь идет о гуманитарных и медицинских поставках, бронежилетах и шлемах. Что касается оружия, то поставлять его другим странам Японии запрещает ее «пацифистская конституция», принятая после Второй мировой войны, отмечает агентство.

Накануне стало известно, что Фумио Кисида срочно прибыл в Киев, прервав ради этого визит в Индию, где он пытался убедить своего коллегу Нарендру Моди осудить спецоперацию России по защите Донбасса. Поездка японского премьера должна была завершиться 22 марта, однако Кисида вылетел из Индии ранним утром 21-го.

Востоковед Андрей Грозин в комментарии 5-tv.ru высказал мнение, что срочный приезд Кисиды в Киев объясняется лишь необходимостью «затмить» в мировых СМИ визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву, так как никаких неотложных дел на Украине у японского премьера нет.

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