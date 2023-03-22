В Петербурге женщина нашла мертвого сына-девятиклассника в квартире

В Санкт-Петербурге 44-летняя женщина нашла своего сына мертвым в квартире. Как пишет 78.ru, это произошло на улице Десантников Красносельского района: петербурженка вернулась с работы и обнаружила тело своего ребенка.

Известно, что на теле умершего не обнаружено никаких признаков насильственной смерти.

Мальчику было 16 лет, он учился в девятом классе. Его мать работала комплектовщиком на предприятии, семья была неполной, но на учете не состояла. Причину смерти подростка установит судебно-медицинская экспертиза.

В этом месяце в Петербурге прямо на уроке физкультуры в школе умерла семиклассница. Девочка была гордостью учебного заведения, но имела проблемы с сердцем и была изгоем в классе. Ей стало плохо во время бега, прибывшая бригада скорой не смогла реанимировать девочку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 13-летний школьник умер при странных обстоятельствах в Истре.