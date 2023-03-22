Мочить или не мочить? Врач раскрыл правду о реакции пробы Манту на воду

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 31

Терапевт Кузьменко развеял миф о реакции пробы Манту на воду

Фото, видео: Дмитрий Рогулин / ТАСС; Instagram* / dr.philipp; 5-tv.ru

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Многие врачи до сих пор запрещают маленьким пациентам водные процедуры в день туберкулинодиагностики. Правы ли они?

Проба Манту невосприимчива к влаге — при необходимости разрешается принимать ванну и даже посещать бассейн в день туберкулинодиагностики. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал терапевт Филипп Кузьменко.

Эксперт подчеркнул, что полностью согласен с главным фтизиатром Депздрава Москвы Еленой Богородской, заявившей о том, что вода не является катализатором иммунологических реакций. Специалисты уже давно развеяли соответствующий миф, но многие врачи до сих пор придерживаются старой школы в данном вопросе, пациенты — тоже.

«Доктор говорит абсолютную правду. Мочить манту можно, не мочить — это миф, уже давно развеянный. Но где-то до сих пор существует такое суеверие. И если кто-то там ее не будет мочить в течение суток, ничего страшного не произойдет. И если кто-то специально услышал, что ее можно мочить и начнет это делать, это тоже не важно. Купайтесь, где хотите, когда хотите, это не влияет на результат», — заверил врач.

По его словам, водные процедуры не противопоказаны ребенку даже в первые часы после пробы. Можно хоть в реку нырять — реакции не будет. Главное — не расчесывать место укола и не проводить других экспериментов ради любопытства.

«Обычная ситуация, что пришли в поликлинику, сделали там ребенку Манту, а через час у него бассейн — на здоровье, идите купайтесь. А если родители так уж сильно переживают, что что-то может произойти, можно и не ходить. В конце концов никто не заставляет делать ни того, ни другого. В целом просто уже давно известно всем, что ничего страшного, если вы намочите манту, не произойдет», — заключил собеседник.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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Мочить или не мочить? Врач раскрыл правду о реакции пробы Манту на воду

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