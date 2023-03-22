Военный академик предупредил о прибытии на Украину летчиков-добровольцев из НАТО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 41

Военный академик Бартош: западными самолетами на Украине будут управлять летчики НАТО

Военный академик предупредил о прибытии на Украину летчиков-добровольцев из НАТО

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Department of Defense

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В США идет подготовка пилотов истребителей F-16 для воздушных сил киевского режима.

В случае поставок Украине современных истребителей управлять ими будут летчики-добровольцы из стран НАТО, предварительно уволенные в запас. Такое мнение высказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

«Сейчас активно будет прорабатываться вариант направления на Украину так называемых летчиков-добровольцев из состава ВВС США, Великобритании, Германии, Франции для пилотирования тех самолетов, которые будут переданы в распоряжение Киева. Для маскировки эти летчики будут объявлены уволенными в запас, приедут туда в качестве добровольцев и будут использоваться в боевых действиях на современной авиационной технике», — пояснил Бартош в комментарии URA.RU.

Эксперт добавил, что и украинские пилоты сейчас осваивают западные самолеты в странах НАТО. В частности, в США уже готовят летчиков для истребителей F-16. Однако их слишком мало, чтобы компенсировать дефицит летного состава воздушных силы Украины, отметил Бартош.

Накануне власти США вновь заявили, что не планируют передавать Украине истребители F-16, несмотря на просьбы Киева. Как пояснил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Вашингтон отдает предпочтение таким системам, которые точно понадобятся украинской армии в ближайшие недели и месяцы. Речь, по его словам, идет об артиллерии, боеприпасах, средствах ПВО и бронетранспортерах.

Политолог и журналист Юрий Светов в комментарии 5-tv.ru заявил, что решение по поставке Киеву самолетов будет принято в ближайший месяц. Эксперт уверен, что их поставят, так как Западу нужны результаты в виде контрнаступления Украины.

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