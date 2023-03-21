США снова отказали Украине в поставке истребителей F-16

Власти США по-прежнему не собираются поставлять Украине истребители F-16, несмотря на просьбы Киева. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Президент ясно заявил, что сейчас мы не изучаем поставку Украине F-16. Мы отдаем предпочтение таким системам, которые, как мы знаем, им точно понадобятся больше всего в ближайшие недели и месяцы», — сказал Джон Кирби.

Среди наиболее нужных ВСУ вооружений представитель Белого дома назвал артиллерию, боеприпасы, средства ПВО и бронетранспортеры.

Минувшим днем, 20 марта, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 350 миллионов долларов. Глава Госдепа Энтони Блинкен сказал, что ВСУ получат реактивные системы залпового огня HIMARS, ракеты HARM, бронированные боевые машины Bradley, а также противотанковые вооружения, речные лодки и другое снаряжение.

Издание The Hill подсчитало, что общие расходы США на оказание военной помощи Украине превысили 77 миллиардов долларов. Из этой суммы поставки почти на 30 миллиардов Киев получил с начала спецоперации по защите Донбасса.

В Москве неоднократно отмечали, что поставки вооружений Украине не изменят итог спецоперации, а только затянут конфликт. Транспорт с техникой и боеприпасами становится законной целью для российских войск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение.