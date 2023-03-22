Регионы РФ под водой: когда прогнозируется пик весенних паводков

К паводкам привели резкое потепление и дожди. Однако их пик еще впереди. Что говорят синоптики?

Резкое потепление и дожди привели к паводкам в Центральной России и Поволжье. В зоне подтопления оказались 18 регионов. Реки вышли из берегов, большая вода размыла дороги и затопила несколько автомобильных мостов, прервано сообщение с десятками населенных пунктов.

С проблемами столкнулись, к примеру, жители Тульской, Курской, Липецкой и Саратовской областей. Сложная паводковая ситуация сложилась и на северо-западе — в Ленинградской и Вологодской областях. Несмотря на то, что в некоторых регионах ситуация стабилизируется, пик паводков, по словам синоптиков, еще впереди.