Херш обвинил Шольца в сокрытии данных об исполнителях теракта на «Северных потоках»

Канцлер Германии Олаф Шольц с осени 2022 года поддерживает усилия президента США Джо Байдена по сокрытию исполнителей теракта на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море. Об этом в своей новой статье написал американский журналист Сеймур Херш.

«Был ли канцлер Шольц предупрежден о разрушении трубопровода или нет — все еще открытый вопрос. Но с прошлой осени он явно был замешан в поддержке сокрытия администрацией Байдена своей операции на Балтийском море», — написал журналист-расследователь.

Новой статьей лауреат Пулитцеровской премии ответил на версию западных СМИ о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» проукраинской группировкой. Он отметил, что теракт активно обсуждали журналисты в России и Западной Европе, однако в американских СМИ тема оказалась почти полностью заблокирована. Ситуация усугубилась после визита Олафа Шольца в Вашингтон 3 марта.

«Спецслужбы США и Германии попытались еще сильнее затуманить тему, снабдив The New York Times и Die Zeit ложными историями для прикрытия. Они должны были опровергнуть сообщения о том, что Байден и оперативники США несут ответственность за разрушение газопроводов», — написал Сеймур Херш.

Он обратил внимание, что американские власти имеют ресурсы для проведения расследования о подрыве «Северных потоков». Однако не стали его проводить и обошлись формальными отрицаниями своей причастности к теракту.

«Сделал ли Байден то, что сделал бы любой серьезный лидер: формально „поручил“ американской разведке провести глубокое расследование и выяснить, кто совершил преступление в Балтийском море? По словам источника в разведывательном сообществе, президент этого не сделал и не сделает. Почему нет? Потому что он знает ответ», — подчеркнул журналист.

Странно выглядела и сама встреча Шольца с Байденом, добавил Херш. Канцлер ФРГ прилетел в США без немецкой прессы на борту, пресс-конференции по итогам встречи не было, а за время его интервью CNN ни разу не поднимали тему «Северных потоков».

Справка

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. 8 февраля 2023 года американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш обвинил в теракте власти США.

В начале марта американская газета The New York Times и немецкий еженедельник Die Zeit написали, что следы нападения на газопроводы ведут к проукраинской группировке. Причем утверждалось, что она никак не связана с ничьими спецслужбами.

В России раскритиковали эту версию. Президент Владимир Путин подчеркнул, что «никакие любители» не смогли бы совершить теракт такого уровня. Для этого требуется участие высококлассных специалистов, которые работают на государственные структуры.

На этом фоне секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев напомнил о возможностях Великобритании. Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто в британской армии мог взорвать «Северные потоки».