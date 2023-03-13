«Всегда были впереди»: кто в армии Великобритании мог взорвать «Северные потоки»

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Игорь Рязов
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Политолог Светов заявил о способности боевых пловцов Великобритании взорвать «Северные потоки»

Фото, видео: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Из-за популярности фильмов про Джеймса Бонда проведение сложных операций обычно приписывают британской разведке MI6. Однако с терактом на газопроводах и она бы не справилась, отметил Юрий Светов.

За взрывом на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» наверняка стояла Особая лодочная служба Великобритании, сотрудников которой еще называют боевыми пловцами. Об этом 5-tv.ru сообщил политолог Юрий Светов.

«Я думаю, что прежде всего это боевые пловцы. В использовании человека под водой для боевых действий англичане всегда были впереди. И в шпионаже за кораблями, и в боевых операциях — они могли вполне это сделать. Это высокопрофессиональные люди», — рассказал Юрий Светов.

Собеседник 5-tv.ru отметил, что боевые пловцы подчиняются Королевскому военно-морскому флоту Великобритании. Это военная сила, а не шпионская. И именно она могла провести сложную диверсию, а не разведчики из британской службы MI6, которым часто приписывают проведение сложных операций из-за популярности фильмов про Джеймса Бонда.

При этом политолог считает, что взрыв на «Северных потоках» не мог обойтись без США и президента страны Джо Байдена.

«Напирает (журналист-расследователь Сеймур — Прим. ред.) Херш именно на то, что решение об этой операции принималось на уровне президента Байдена. И я склонен в это верить. Если говорить о тех, кто выгадал на этом, то прямую выгоду получили США и Норвегия. Британцам же было все равно. Они, скорее всего, сыграли роль помощников или ударной силы — как вассалы Соединенных Штатов они выполнили то, что им было поручено», — подытожил Юрий Светов.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. 8 февраля 2023 года американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш обвинил в теракте власти США. На минувшей неделе американская газета New York Times и немецкая Die Zeit написали, что следы нападения на трубопроводы ведут к проукраинской группировке, никак не связанной со спецслужбами.

Как сообщал 5-tv.ru, версию про украинских диверсантов отверг секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Он отметил, что поверить в такое могут только люди, не обладающие умением мыслить логически. А также напомнил о возможностях английского спецназа.

Тема:
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