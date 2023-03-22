«Преданный делу человек»: Путин направил телеграмму соболезнования родным Чурова

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 43

Путин направил телеграмму соболезнования родным экс-главы ЦИК РФ Чурова

«Преданный делу человек»: Путин направил телеграмму соболезнования родным Чурова

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Дата и место прощания с экс-главой ЦИК пока не сообщаются.

Владимир Путин направил родным экс-главы ЦИК РФ Владимира Чурова телеграмму с соболезнованиями.

Президент РФ отметил, что Чуров был профессионалом высочайшего класса, честным, принципиальным, бесконечно преданным делу человеком.

«Владимир Евгеньевич всегда трудился с полной самоотдачей. На самых сложных направлениях работы, на ответственном посту председателя ЦИК России, в значимой общественной, законотворческой деятельности он твердо и последовательно отстаивал свою гражданскую позицию, честно служил Отечеству», — говорится в сообщении.

Сообщение о смерти бывшего главы Центризбиркома появилось 22 марта. Депутат Госдумы Леонид Ивлев рассказал, что узнал о смерти экс-главы ЦИК появилось утром.

Сообщается, что Чуров умер в больнице после операции. Около недели назад он перенес обширный инфаркт.

Дата и место прощания с ним пока не сообщаются.

Ранее 5-tv.ru публиковал самые первые данные о смерти бывшего главы ЦИК РФ Владимира Чурова.

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