Замглавы МИД Рябков рассказал, когда Россия сможет вернуться в ДСНВ

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Выход из соглашения был практически вынужденным из-за многократных нарушений обязательств со стороны США.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

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У России нет точек соприкосновения с США касаемо Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сегодня заявил заместитель главы нашего МИДа Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба Валдай. О приостановке участия нашей страны в ДСНВ Владимир Путин объявил в феврале после того, как США очень настойчиво требовали от России допуска на наши военные объекты, а вот на свои не пускали.

«По совокупности обстоятельств, связанных с деструктивными и враждебными действиями США, решение о приостановке ДСНВ было вынужденным и практически неизбежным шагом. Это закономерный итог все более глубокой деградации по вине Вашингтона российско-американских отношений», — отметил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Рябков также назвал условие возвращения к ДСНВ. Это станет возможным, когда будет учитываться ядерный потенциал не только США, но и партнеров по НАТО — Франции и Великобритании.

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