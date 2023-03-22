Замглавы МИД Рябков рассказал, когда Россия сможет вернуться в ДСНВ

У России нет точек соприкосновения с США касаемо Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сегодня заявил заместитель главы нашего МИДа Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба Валдай. О приостановке участия нашей страны в ДСНВ Владимир Путин объявил в феврале после того, как США очень настойчиво требовали от России допуска на наши военные объекты, а вот на свои не пускали.

«По совокупности обстоятельств, связанных с деструктивными и враждебными действиями США, решение о приостановке ДСНВ было вынужденным и практически неизбежным шагом. Это закономерный итог все более глубокой деградации по вине Вашингтона российско-американских отношений», — отметил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Рябков также назвал условие возвращения к ДСНВ. Это станет возможным, когда будет учитываться ядерный потенциал не только США, но и партнеров по НАТО — Франции и Великобритании.