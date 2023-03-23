Стали известны результаты анализов пациентов с подозрением на сибирскую язву

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 70

В министерстве здравоохранения озвучили предварительные результаты обследования.

Стали известны результаты анализов пациентов с подозрением на сибирскую язву

Фото: www.globallookpress.com / Carlos LujÃ¡N

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Анализы пациентов с подозрением на сибирскую язву предварительно не подтвердили наличие заболевания. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

Два пациента с подозрением на опасное заболевание были госпитализированы бригадой скорой помощи в одну из больниц Московской области. При их транспортировке соблюдались эпидемиологические меры безопасности, а по приезде в медицинское учреждение они были помещены в мельцеровский изолированный бокс для минимизации внешних контактов.

В процессе установления диагноза врачи провели все необходимые мероприятия по сбору анализов, однако предварительные лабораторные результаты тестов не подтвердили у больных наличие сибирской язвы.

В сообщении отмечается, что на данный момент состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное. Подмосковный Минздрав совместно с Роспотребнадзором отслеживает развитие ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, грозит ли Москве вспышка сибирской язвы из-за гулявшего по ней неделю зараженного.

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