«Всегда наркоманил»: каким знали блогера Максима Лютого его давние знакомые?

Знаменитый интернет-мыслитель имел плохую славу еще до того как довел месячного сына до смерти.

Блогер-сыроед Максим Лютый недавно поразил общественность вопиющей историей — его новорожденный сын погиб от истощения. Оказывается, «интернет-мыслитель» морил наследника голодом и обливал ледяной водой, потому что уже с детства хотел приучить чадо с праноедению — концепции, при которой человек долгое время может обойтись без еды и воды, питаясь солнечными лучами. Как оказалось, ребенок не выдержал подобного рациона и скончался.

Правоохранительные органы всерьез заинтересовались этой историей и арестовали популярного отца. Сам Лютый отрицает свою причастность, обвиняя жену в случившемся. Супруге блогера выдали подписку о невыезде. Следствие также выяснило, что ребенок не состоял на учете в поликлинике, а мама рожала его в домашних условиях. Она пыталась накормить ребенка, но глава семейства отбирал наследника и взял под свое воспитание.

Как отмечает издание StarHit.ru, в сети мужчина прославился не только как ярый приверженец сыроедения, но и коуч по очищению тела и духа. Блогер публиковал много марафонов, в которые зазывал последователей. Доступ ко многому контенту был отнюдь не бесплатным. Многие подписчики жаловались на мошенничество со стороны бывшего кумира. Он слишком настоятельно требовал предоплату за онлайн-уроки, а потом часто отменял сеансы, которые в итоге так и не проводил.

В том числе знакомые блогера, которые знали его до популярности, высказались об интернет-мыслителе в негативном ключе. Оказывается особенного питания мужчина придерживался далеко не всегда. В прошлом Максим любил развлечься на вечеринках с запрещенными веществами.

«Этот человек — бывший тусовщик-наркоман, никогда не работавший! Никогда! Духовности или души в нем точно нет»;

«Я знала Максима задолго до того, как он стал „гуру“. Это был обычный смазливый парень-бездельник, сидящий на маминой шее. Потом вдруг он стал просветленным»;

«Я его знаю давно, всегда наркоманил. Видимо, как-то перенюхал и стал просветленным», — приводит издание слова знакомых Лютого.

Также неодобрительно высказываются о блогере некоторые бывшие коллеги. Например, Татьяна Овчинникова работала с ним, она занимала пост наставника по женским, актерским и детским практикам. Правда, совместный труд со знаменитостью закончился очень быстро. Между ними возникли недопонимания, после чего девушка оказалась в черном списке Максима.

«Почитайте его посты и все поймете. Основная их тема в том, что мужчина и женщина не равны. Я думаю иначе. Уже прошло два года с момента, как мы не поддерживаем связь», — заявила она.

По словам Татьяны, они с самопровозглашенным «гуру» должны были вместе запустить онлайн-проект. Однако намеченному плану не суждено было сбыться. Кроме пустых разговоров и небольшого количества проведенных эфиров ничего не произошло.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение психиатра о том, почему блогер-сыроед Лютый мог довести сына до истощения.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.