МИД Финляндии в порядке исключения снял арест с судна с российскими удобрениями

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26

Транспортировка удобрений и продовольствия — важная часть зерновой сделки, однако российская сторона продолжает натыкаться на препятствия.

МИД Финляндии в порядке исключения снял арест с судна с российскими удобрениями

Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine

Читайте нас в: Дзен Новости

МИД Финляндии сделал исключение для судна с российскими удобрениями, задержанного в порту Котка. В ведомстве приняли решение снять с него арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление финского министерства.

В Хельсинки объяснили, что удобрения будут перенаправлены в третью страну для поддержки развития продовольственной безопасности.

Накануне, 22 марта, стало известно, что грузовое судно Smew с удобрениями, в том числе российского производства, было арестовано в порту на юге Финляндии. Задержание было обосновано санкциями Евросоюза. Случай стал первым примером задержания груза из-за ограничений. В МИД страны уточнили, что часть поставки может быть связана с физлицом из «черного списка» ЕС. Всего на судне было порядка 20 тонн удобрения стоимостью до 12 миллионов евро.

Экспорт удобрений из РФ является важной частью зерновой сделки, наравне с экспортом украинского зерна. Украина беспрепятственно продолжает продажу в другие страны, а Россия натыкается на препятствия. Москва неоднократно указывала на проблемы и требовала не мешать исполнению обязательств, необходимых для продовольственной мировой безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин раскрыл будущее зерновой сделки.

+9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
76.96
0.12 82.97
0.43
Пора очистить пространство вокруг себя: китайский совет дня на четверг, 2...

Последние новости

14:40
Переплата за ЖКУ: как управляющие компании наживаются на вывозе мусора
14:30
«Против граждан»: названа главная цель антироссийских санкций
14:23
МИД Финляндии в порядке исключения снял арест с судна с российскими удобрениями
14:04
В России могут запретить самостоятельно заправлять газовые баллоны
13:55
Джиган отреагировал на избиение дочери в школе: «Разве это норма?»
13:44
Глава МИД РФ Лавров проводит в Сочи переговоры с коллегой из Бурунди

Сейчас читают

Бывший участник «На-На» рассказал о разрыве с Алибасовым
Взаимовыгодный обмен: США призвали Украину завершить конфликт необычным способом
Аплодисменты и особенная музыка: как прошла премьера балета Полунина «Мастер и Маргарита»
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео