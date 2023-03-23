МИД Финляндии в порядке исключения снял арест с судна с российскими удобрениями
Транспортировка удобрений и продовольствия — важная часть зерновой сделки, однако российская сторона продолжает натыкаться на препятствия.
Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine
МИД Финляндии сделал исключение для судна с российскими удобрениями, задержанного в порту Котка. В ведомстве приняли решение снять с него арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление финского министерства.
В Хельсинки объяснили, что удобрения будут перенаправлены в третью страну для поддержки развития продовольственной безопасности.
Накануне, 22 марта, стало известно, что грузовое судно Smew с удобрениями, в том числе российского производства, было арестовано в порту на юге Финляндии. Задержание было обосновано санкциями Евросоюза. Случай стал первым примером задержания груза из-за ограничений. В МИД страны уточнили, что часть поставки может быть связана с физлицом из «черного списка» ЕС. Всего на судне было порядка 20 тонн удобрения стоимостью до 12 миллионов евро.
Экспорт удобрений из РФ является важной частью зерновой сделки, наравне с экспортом украинского зерна. Украина беспрепятственно продолжает продажу в другие страны, а Россия натыкается на препятствия. Москва неоднократно указывала на проблемы и требовала не мешать исполнению обязательств, необходимых для продовольственной мировой безопасности.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин раскрыл будущее зерновой сделки.
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