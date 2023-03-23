Путин постановил учредить медаль «За храбрость»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 32

По словам российского лидера, это делается в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы.

Путин постановил учредить медаль «За храбрость»

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Президент России Владимир Путин постановил учредить медаль «За храбрость». Об этом стало известно из соответствующего указа главы государства.

Согласно опубликованной информации, такой медалью будут награждаться граждане РФ за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества.

«Будут награждаться россияне, защищающие государственные интересы страны и люди, которые проявили мужество в бою или при поддержании мира и безопасности», — говорится в сообщении.

Данной медалью также могут быть награждены и иностранные граждане, и даже лица вовсе без гражданства. Она имеет две степени, высшей из которых является I степень. Более того, награждение медалью «За храбрость» может быть произведено посмертно.

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале после просьб ДНР и ЛНР оказать им военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии киевского режима в виде жестоких обстрелов.

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