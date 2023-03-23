Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
По словам российского лидера, это делается в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин постановил учредить медаль «За храбрость». Об этом стало известно из соответствующего указа главы государства.
Согласно опубликованной информации, такой медалью будут награждаться граждане РФ за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества.
«Будут награждаться россияне, защищающие государственные интересы страны и люди, которые проявили мужество в бою или при поддержании мира и безопасности», — говорится в сообщении.
Данной медалью также могут быть награждены и иностранные граждане, и даже лица вовсе без гражданства. Она имеет две степени, высшей из которых является I степень. Более того, награждение медалью «За храбрость» может быть произведено посмертно.
Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале после просьб ДНР и ЛНР оказать им военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии киевского режима в виде жестоких обстрелов.
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