Вдове летчика, совершившего более 600 вылетов в ходе СВО, вручили звезду Героя РФ

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 790

Вдове летчика Михаила Абраменко вручили звезду Героя России

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Вертолет Ка-52 под управлением экипажа майора Михаила Абраменко был сбит 4 декабря прямым попаданием зенитной управляемой ракеты.

Вдове совершившего более 600 боевых вылетов в ходе спецоперации летчика майора Михаила Абраменко вручили звезду Героя России. Минобороны РФ предоставило кадры с мероприятия. Марина Абраменко рассказала о характере супруга, для которого, несомненно, была отдушиной.

«Он звонил и спрашивал о дочерях, каких-то семейных и хозяйственных делах. Возможно, это давало ему силы делать то, что он делал. У него был мальчишеский характер, то есть пойти драться с врагом до последнего. Я принимала это без вопросов. Он считал так нужным — значит, так и будет. Мы (семья. — Прим. ред.) — тыл», — исчерпывающе прокомментировала вдова военного.

Она добавила, что профессия для Михаила Владимировича была всем, и он при этом всегда интересовался семейными делами.

Сослуживец погибшего героя Александр знаком с ним с 2013 года, они вместе готовили летный состав бригады и принимали новую авиационную технику еще в 2016 году во время боевых действий в Сирии. Кроме того, офицеры вместе выполняли задачи специальной военной операции (СВО).

«Молодой летный состав брал с него пример. Он неоднократно был ведущим группы. Он был, есть и останется в нашей памяти, как достойный офицер, защитник нашей Родины, Герой Российской Федерации», — высказался военный.

Александр подчеркнул, что они с почившим героем сообща решали не только служебные, но и бытовые вопросы. Михаил был хорошим другом, безотказным и отзывчивым человеком.

Звезду Героя России вдове вручал командующий объединением военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа генерал-лейтенант Олег Маковецкий.

«Они (Абраменко и второй погибший летчик. — Прим. ред.) выполнили свой воинский долг до конца. Проявили при этом верность присяге и яркий пример настоящего героизма», — сказал офицер.

Экипаж Михаила Абраменко обеспечивал прикрытие вертолетов Ми-8 при эвакуации раненых военных с линии боевого соприкосновения. В ходе СВО он уничтожил более 20 вражеских танков и более десяти бронетранспортеров, а также четыре боевые машины пехоты и три самоходки.

Вертолет Ка-52 под управлением экипажа майора Абраменко сбили 4 декабря прямым попаданием зенитной управляемой ракеты.

Россия продолжает СВО в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины. Конечная цель российских войск — прекращение геноцида мирных граждан со стороны киевского режима.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с подготовкой российских десантников в тылу СВО.

Тема:
Спецоперация
23 мар
Минобороны: ВКС России уничтожили самолет Су-24 ВСУ под Харьковом
23 мар
«Цели в программе»: в Великобритании подтвердили связь украинского спецназа с ЦРУ
23 мар
Учитель физкультуры из Ессентуков вернулся из зоны СВО: трогательное видео
23 мар
«Против граждан»: названа главная цель антироссийских санкций
23 мар
Минобороны РФ показало кадры работы гаубиц «Гиацинт-Б» в зоне СВО
23 мар
«Этот лом распадается в пыль»: зачем Киеву отправляют урановые снаряды
23 мар
США боятся остаться у разбитого корыта из-за мирного плана Китая по Украине
23 мар
Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом
23 мар
Кольцо сжимается: как тактика российских военных помогает в бою под Авдеевкой
23 мар
«Самоубийственная тема»: чем может обернуться для ВСУ попытка напасть на Крым
+9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
76.96
0.12 82.97
0.43
Пора очистить пространство вокруг себя: китайский совет дня на четверг, 2...

Последние новости

16:05
Минобороны: ВКС России уничтожили самолет Су-24 ВСУ под Харьковом
16:02
«Чтобы любили»: почему экс-солист группы «На-На» решился на уколы красоты
15:53
В России готовятся полностью перейти на собственное авиастроение
15:46
«Машины нет»: Алина Загитова стала участницей ДТП в Москве
15:40
Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО
15:35
Вдове летчика, совершившего более 600 вылетов в ходе СВО, вручили звезду Героя РФ

Сейчас читают

Бывший участник «На-На» рассказал о разрыве с Алибасовым
Только начинается: в Гидрометцентре дали оценку ситуации с половодьем в России
Аплодисменты и особенная музыка: как прошла премьера балета Полунина «Мастер и Маргарита»
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео