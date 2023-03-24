В Свердловской области горит научно-производственный комплекс

О крупном пожаре в здании научно-производственного комплекса в городе Арамиль стало известно этим утром. По оперативной информации, площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. Об этом сообщает региональное подразделение МЧС в Telegram-канале.

До прибытия бригады спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. На данный момент информации о пострадавших нет.

Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации пожара. Тушение осложняется риском перехода пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью.

На месте работают 49 человек и 16 единиц пожарной техники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пожар в доходном доме Челышева в Самаре ликвидирован.