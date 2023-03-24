В России утвердили новый список профессий для прохождения альтернативной службы

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 79

Список увеличился до 149 пунктов.

В России утвердили новый список профессий для прохождения альтернативной службы

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Минтруда утвердило новый список профессий и должностей, на которых могут быть заняты те, кто решил проходить альтернативную гражданскую службу вместо военной.

Всего в нем 149 пунктов. Помимо ранее имеющихся специальностей в перечне значатся: буфетчик, коневод, лифтер, дояр, няня, санитар, швея, токарь, пекарь и даже артист-кукловод.

Подробнее со списком профессий и должностей можно ознакомиться на интернет-портале правовой информации.

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