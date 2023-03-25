Минобороны РФ вручило премии в области культуры и искусства

В Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА) наградили лауреатов ежегодной премии Минобороны России в области культуры и искусства. Свои награды получили Народный артист Владимир Машков, заслуженный артист Игорь Угольников, артисты Государственного академического Малого театра России, скульптор Виталий Шанов, авторский коллектив музыкантов «Агитбригады Русского радио» и другие.

«Культура — неотъемлемая часть нашей жизни. Вообще, культурный человек — это прежде всего человек, который по-настоящему чувствует, понимает других людей, он отзывается на боль другого человека», — сказал Машков.

На мероприятии также присутствовали прежние лауреаты и почетные знаменитые гости, в том числе народный артист Борис Щербаков, обладательница звания «артист ЮНЕСКО во имя мира» и заслуженная артистка Зара, певица Елена Север с сыновьями Юрием и Владимиром (выступают под псевдонимами ЮрКисс и ВладиМир), народная артистка РСФСР Ирина Купченко и ее коллега в той же регалии Александр Михайлов. Звезды с воодушевлением поздравили победителей.

«Премия вручается тем, кто внес какой-то вклад в нашу победу. Я не сомневаюсь в нашей победе. Конечно, будет трудно, но русская армия, как и советская в свое время, никогда не терпела поражений», — заявил Щербаков.

Премия Минобороны присуждается за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных силах (ВС) РФ. Всего девять номинаций: литература, музыка, театр, изобразительное искусство, музейное дело, культурно-просветительские проекты, библиотечное дело и СМИ, произведение аудиовизуальных искусств, «За вклад в развитие культуры», «За активную культурно-шефскую работу».

«Во все времена отечественная культура служила сохранению самобытности России. Накопленный страной колоссальный культурный потенциал и сегодня позволяет нам успешно противостоять попыткам исказить историю, навязать российскому обществу чуждые ценности и нормы жизни», — сказано в приветственном послании министра обороны Сергея Шойгу к участникам мероприятия.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru почетный гость церемонии Зара высоко оценила вклад российских ведомств в патриотическое просвещение подрастающего поколения. Исполнительница рассказала, что ее сыновья уже продемонстрировали плоды усердной работы системы образования в этом направлении.