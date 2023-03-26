«Ливни века» накроют Москву в ближайшее время
В центре погоды «Фобос» рассказали, с чем связаны погодные сюрпризы и что будет с температурой.
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Жители центральных регионов России, в частности, Москвы могут попасть под «ливни века» уже в ближайшие часы. Как сообщили эксперты центра погоды «Фобос», количество воды, которое окажется на улицах города, будет просто колоссальным. Вероятно, будет не лишним приготовить высокие сапоги.
«Таких дождей в Москве не было 75 лет! Воскресенье в Центральной России будет самым дождливым в метеоистории 26 марта. Виной тому станет североатлантический циклон, который обрушит на столичной регион от 10 до 19 мм осадков (один-два ведра дождевой воды на метр квадратный), что составляет 25–50% от всей месячной нормы», — цитирует синоптиков сайт «Метеовести».
Эксперты объяснили, что провоцируют «ливни» века в данном случае воздушные массы, которые приходят с юго-запада. Там за прошедшие сутки фиксировали от 15 до 25 миллиметров осадков.
В последний раз, отмечают синоптики, подобные ливни в столице наблюдались в 1951 году. К слову, эксперты считают, что Москва свою норму по осадкам на март уже выполнила сполна — в данный момент показатель составляет 108% от климатической нормы.
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