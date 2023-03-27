Сразу две аварии произошли на трассе из Петербурга в Карелию

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Причиной первого ДТП стала заснеженная дорога, автомобиль вылетел на встречную полосу.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сразу две серьезные аварии произошли в Ленинградской области — на трассе, ведущей из Петербурга в Карелию. На одном из участков столкнулись три автомобиля: отечественная легковушка и две иномарки. Предположительно, кто-то из водителей не справился с управлением на заснеженной дороге, машину вынесло на встречку. Пострадали четыре человека, всех увезли в больницу.

Спустя несколько часов неподалеку произошло еще одно ДТП. Водитель внедорожника наехал на разделительный бордюр, отчего его машина перевернулась. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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