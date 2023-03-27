«Людоедские условия»: Гаспарян оценил, как скоро МВФ «сожрет» Украину

Организация неоднократно доводила страны до дефолта, из которого они не выбирались десятилетиями. На что надеется Украина? Или же дело в новом коварном плане Запада?

Международный валютный фонд (МВФ) подготовил для Киева огромный транш на сумму почти 16 миллиардов долларов. Впервые структура идет на такой шаг ради страны, на территории которой продолжаются боевые действия. Россия, в свою очередь, прекрасно помнит, как в 90-х годах взамен на кредиты МВФ диктовал свои условия — вплоть до того, кто должен возглавлять правительство.

Политолог Армен Гаспарян в беседе с 5-tv.ru объяснил, может ли МВФ стать еще одной уловкой Запада, чтобы посадить в Киев «своих людей» и фактически поглотить страну.

Эксперт обратил внимание, что на сегодняшний день у власти в Незалежной нет ни одного человека не связанного с Западом. Он не смог припомнить ни одной фамилии человека, который остается при украинской политике и не работает на Лондон, Вашингтон или других своих «помощников».

«Что касается требований МВФ — так они выставили Украине достаточно жесткие, я бы даже сказал, людоедские условия. Поскольку у Украины нет другого варианта, кроме как исполнять, соответственно, они и согласились», — прокомментировал политолог.

В заключение Гаспарян спрогнозировал, чем для Украины закончится сотрудничество с МВФ. По словам политолога, структура приведет страну к финансовому краху, и украинцы ощутят его на себе уже к концу года, когда власти «обрежут социалку» — обделят бюджетников, пенсионеров и другие уязвимые слои населения.

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