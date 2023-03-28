Не смог сохранить верность? Переписку Джигана с новой пассией слили в сеть

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 39

В сети вскрылась переписка репэра Джигана с новой возлюбленной

Не смог сохранить верность? Переписку Джигана с новой пассией слили в сеть

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Ни рэпер, ни его супруга Оксана Самойлова не объяснили причин раздельного проживания. Возможно, всему виной интрижка певца на стороне?

Семья блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана переживает не лучшие времена. Певец уже давно не живет вместе с женой и их четырьмя детьми, что и породило слухи о разводе. Но стоило Самойловой подтвердить раздельное проживание, как Джиган сразу перестал строить из себя примерного семьянина. В сети оказалась переписка, в которой знаменитость открыто флиртует с некой девушкой.

Возможно, собеседница является новой возлюбленной женатого Джигана. В сообщениях рэпер приглашает девушку приехать к нему на тренировку, а после обещает встретиться с ней на дне рождении некой «бониты». Интернет-пользователи предположили, что той самой «бонитой» может быть блогер Виктория Боня.

Сам Джиган объясняться пока не желает. Как сообщило издание 7Дней.ru, помимо раздельного проживания он выставил на продажу особняк, в котором семья жила раньше. За недвижимость он просит 200 миллионов рублей. Хотя еще совсем недавно он рассказывал, что именно в том доме ему лучше всего работается, и он не мешает детям своими песнями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто избил старшую дочь Оксаны Самойловой и Джигана.

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