Отсудил у дочки ради жены: Мамаев подарил избраннице роскошную виллу на Бали

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 49

Мамаев подарил жене Санько шикарную виллу на Бали

Отсудил у дочки ради жены: Мамаев подарил избраннице роскошную виллу на Бали

Фото: Instagram* / nadihope

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После многочисленных судов с экс-женой Аланой футболист добился снижения суммы алиментов на дочь до 11500 тысяч рублей. Но экономить на новой пассии в отличие от ребенка он не намерен!

Футболист Павел Мамаев, проживающий с прошлого года в Дубае и там открывший спортивную академию для детей, преподнес своей супруге Надежде Санько шикарный подарок — роскошную виллу на Бали.

О дорогом подарке Санько проговорилась еще в прошлом году, однако тогда не стала рассказывать деталей. Лишь на днях призналась — двухэтажный дом на жарком острове. В социальной сети она поведала, что недвижимость находится на завершающей стадии строительства, семья уже получила ключи. Но продемонстрировала, как будет выглядеть достроенный дом. Его площадь составляет 860 квадратных метров. Судя по всему, там будет несколько спальных комнат. Возле виллы расположится бассейн.

«Благодарю бога за такого мужа, который делает для меня все самое хорошее и не перестает удивлять», — отметила Санько.

Параллельно же, пока Мамаев копил на недвижимость для любимой, он судился с экс-женой Аланой. Женщина была недовольна тем, что спортсмен не платил алименты на их дочку Алису. Подала заявление в суд. Сначала Мамаеву вынесли решение, по которому от обязан выплачивать 1/3 от общего дохода, но потом спортсмену удалось снизить сумму до 1/6. А в марте 2023 года и вовсе сообщил — теперь он выплачивает чуть более десяти тысяч рублей на содержание девочки. Всему виной якобы отсутствие работы…

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как богатые родители экономят на своих детях.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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