Водитель маршрутки в Дагестане чуть не утопил пассажиров, переезжая через мост

Попытка водителя дагестанской маршрутки переехать через затопленный мост на реке Сулак запомнится пассажирам надолго. В микроавтобус залилась вода. Машину понесло течением. А ведь люди сразу дали понять отчаянному водителю, что рисковать не стоит.

Маршрутка не затонула только чудом зацепившись за преграду, после этого пассажиры наконец смогли выбраться наружу.