Водитель маршрутки в Дагестане чуть не утопил пассажиров, переезжая через мост
При этом люди предупреждали мужчину, что рисковать не стоит. Однако он принял другое решение.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Mikhailov; 5-tv.ru
Попытка водителя дагестанской маршрутки переехать через затопленный мост на реке Сулак запомнится пассажирам надолго. В микроавтобус залилась вода. Машину понесло течением. А ведь люди сразу дали понять отчаянному водителю, что рисковать не стоит.
Маршрутка не затонула только чудом зацепившись за преграду, после этого пассажиры наконец смогли выбраться наружу.
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