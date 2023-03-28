Почему звезда «Рабы любви» Михаил Чигарев умер в нищете и полном забвении?

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 175

Звезда «Рабы любви» Михаил Чигарев умер в нищете

Почему звезда «Рабы любви» Михаил Чигарев умер в нищете и полном забвении?

Фото: Кадр из к/ф "Лето рядового Дедова", реж. Георгий Дмитриевич Водэ, 1971 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость не смог справиться с главной трагедией, что привело к непоправимым последствиям.

Фанаты известного актера Михаила Чигарева переживают трагическую новость — кумир умер на 79-м году жизни. Причиной смерти звезды стала продолжительная болезнь, с которой мужчина не смог совладать. Сообщается, что похороны пройдут 28 марта в Переславле-Залесском.

К слову, последние годы жизни артиста были несладкими. Недавно ему посвятили сюжет в шоу на федеральном канале. В ходе него было рассказано и показано, как жил артист после смерти его любимой дочери на 21-м году жизни. Чигарев не смог справиться с этой трагедией, поэтому пристрастился к горячительным напиткам.

Только дурман алкоголя помогал ему забыться. Под его воздействием знаменитость стал играть в азартные игры. С этого и начался его путь к нищете. Знаменитость потерял интерес к жизни, проиграл квартиру и дачу в Москве и стал выпивать еще больше. В конце телевизионное шоу показало его жилище в пристройке в себе Никитская Слобода.

Стоит отметить, что в карьере Чигарев заметно преуспел в свое время. Он прославился в таких фильмах, как «Город принял», «Раба любви», «Лето рядового Дедова», «В зоне особого внимания», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и другие. Одна из последних его известных ролей, это появление в сериале «Ранетки», где он играл дедушку одной из главной героинь.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти звезды «Вечного зова» Николая Дупака.

+6° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
76.57
0.12 82.29
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:31
Полицейским в США пришлось применить ковбойские навыки, чтобы поймать пони
13:18
«Она поплатилась»: директор покойного Пьера Нарцисса объяснил задержание его «любовницы»
13:16
Сугробы и гололедица: жители российских регионов вернулись в зиму
13:04
Пятиклассницу из Кемерова изнасиловали прямо на дне рождения
12:51
Почему звезда «Рабы любви» Михаил Чигарев умер в нищете и полном забвении?
12:38
Оползень в Эквадоре стер с лица земли целый жилой квартал

Сейчас читают

Дания в шоке от премий за спекуляцию газом: кто виноват в космических ценах
Тайная связь: когда любовь к кумиру может быть признаком психического расстройства
«Больше не больно»: умершая блогер Мелешко заранее попрощалась с поклонниками
Сдеру три шкуры: украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео