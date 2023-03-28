«Есть химия между мной и режиссером»: на что Ульяна Донскова готова ради ролей в кино

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике ушла из спорта и нашла себя в киноиндустрии.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ульяна Донскова рассказала, на что она готова ради карьеры в киноиндустрии, которую начала после ухода из спорта. В беседе с изданием «Страсти» бывшая спортсменка призналась, что ради роли готова есть сырое мясо и даже сниматься полностью обнаженной.

«Актриса — это инструмент. Если есть химия между мной и режиссером, то я полностью ему доверяю», — сказала Донскова.

Начинающая актриса мечтает сняться в нескольких жанрах кино и активно следит за многими российскими коллегами. Некоторые ее даже вдохновляют — Донскова смотрит все проекты с Константином Хабенским, Викторией Исаковой и Евгением Цыгановым. А из зарубежных киноактеров вдохновляется Марго Робби.

В ближайшее время Ульяну Донскову можно будет увидеть в новом сезоне сериала «Историк». Актриса призналась, что ей в проекте досталась большая роль, но раскрывать всех деталей не стала.

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