«Есть химия между мной и режиссером»: на что Ульяна Донскова готова ради ролей в кино

|
Рита Миронова
Рита Миронова 20

Ульяна Донскова призналась, что у нее нет табу при выборе потенциальных ролей в кинопроектах

«Есть химия между мной и режиссером»: на что Ульяна Донскова готова ради ролей в кино

Фото: © РИА Новости / Константин Сорокин

Читайте нас в: Дзен Новости

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике ушла из спорта и нашла себя в киноиндустрии.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ульяна Донскова рассказала, на что она готова ради карьеры в киноиндустрии, которую начала после ухода из спорта. В беседе с изданием «Страсти» бывшая спортсменка призналась, что ради роли готова есть сырое мясо и даже сниматься полностью обнаженной.

«Актриса — это инструмент. Если есть химия между мной и режиссером, то я полностью ему доверяю», — сказала Донскова.

Начинающая актриса мечтает сняться в нескольких жанрах кино и активно следит за многими российскими коллегами. Некоторые ее даже вдохновляют — Донскова смотрит все проекты с Константином Хабенским, Викторией Исаковой и Евгением Цыгановым. А из зарубежных киноактеров вдохновляется Марго Робби.

В ближайшее время Ульяну Донскову можно будет увидеть в новом сезоне сериала «Историк». Актриса призналась, что ей в проекте досталась большая роль, но раскрывать всех деталей не стала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что внучка Валерия Золотухина дебютировала в кино.

+6° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
76.57
0.12 82.29
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:41
«Поцеловал и ушел»: Дмитрий Тарасов объяснил, почему почти не видится с детьми
16:30
От жгучей брюнетки не осталось и следа: Юлия Беретта вернула образ из прошлого
16:29
«Есть химия между мной и режиссером»: на что Ульяна Донскова готова ради ролей в кино
16:10
Неземное зрелище: в чем уникальность парада пяти планет 28 марта
16:05
Мошенник от имени адвоката Жорина пытался «развести» Лолиту на деньги: какая стратегия?
16:04
В Кремле отреагировали на отказ СБ ООН принять резолюцию по «Северным потокам»

Сейчас читают

Дания в шоке от премий за спекуляцию газом: кто виноват в космических ценах
Не для слабонервных: Балмашева показала посиневшую дочь сразу после рождения «фиолетового» сына
«Больше не больно»: умершая блогер Мелешко заранее попрощалась с поклонниками
Сдеру три шкуры: украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео