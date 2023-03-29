«Аллигаторы» на охоте: уничтожение ВСУ вертолетами Ка-52 под Северском сняли на видео

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Экипажи атакуют бронетехнику, укрепрайоны и живую силу противника с предельно малых высот. Это позволяет наносить максимальный урон и оставаться незамеченными для систем ПВО.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Ударные вертолеты Ка-52 в ходе спецоперации уничтожают боевую технику и живую силу противника. Действуют группой — атакуют с предельно малых высот, нанося максимальный урон и оставаясь незамеченными для систем ПВО. За успехами «Аллигаторов» в ДНР следит корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Занятые украинскими боевиками здания очень методично обрабатывает наша артиллерия. Под огнем все входы и выходы — у националистов даже нет шансов хоть как-то ответить.

Артиллеристы сейчас работают в направлении Северска — этот район ВСУ превратили в сплошную крепость. Выбить оттуда националистов непросто. Поэтому наши орудия активно поддерживает авиация. Ударные вертолеты Ка-52 — настоящая гроза бронетехники, укреплений и живой силы противника.

В день у экипажа может быть до двух-трех вылетов. Штурман-оператор этой боевой машины уже налетал более 800 часов. По меркам авиации — неплохой показатель. Вот летчикам снова дают координаты цели — надо уничтожить опорный пункт врага.

«Знакомимся с картой, с обстановкой на карте. Затем уже идет подготовка к полету — прорабатываем маршрут. Ну а затем уже и сам вылет», — рассказал о порядке действий российский пилот.

К позициям националистов «Аллигатор» подкрадывается на предельно низкой высоте — так он не заметен для вражеских систем ПВО. В момент атаки вертолет резко задирает нос и наносит удар по противнику. А затем так же быстро берет курс к месту базирования. Вот боевая машина уже появляется на горизонте.

«Выполнили поставленную задачу на вертолете Ка-52 „Аллигатор“. Очень хорошая машина, цель была поражена. Группой в полном составе вернулись на базу. Поставленные задачи будет выполнены, победа за нами, мы победим!» — заверил командир экипажа с позывным «406».

За этот месяц в копилке экипажа, кроме разбитых укреплений ВСУ, два уничтоженных вражеских танка и машина БМП. По бронетехнике работают противотанковыми ракетами «Вихрь».

Сам экипаж во время вылета в кабине чувствует себя защищенным — Ка-52 оснащен современной бортовым комплексом обороны. Тепловые ловушки сбивают с толку вражеские орудия.

«Вы можете видеть, что под вертолетом стоят облучатели. Если ракета выпускается, они работают по головке самонаведения данной ракеты. Вместе с этим выходят теплоловушки, чтобы обмануть головки самонаведения», — объяснил российский военнослужащий.

За безопасность в воздухе, а еще за его мощность и маневренность Ка-52 очень любят летчики. «Аллигатор» способен выполнять поставленные задачи ночью и в любую погоду — когда другим машинам вылеты противопоказаны.

Тема:
Спецоперация
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