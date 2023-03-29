В России появится «черный список» блогеров. Кто в него войдет?

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В России появится реестр недобросовестных блогеров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Felix Zahn/photothek.net via www; 5-tv.ru

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В реестр недобросовестных блогеров занесут тех, кто нарушает договоры и закон.

В России появится «черный список» блогеров. В него попадут те, на кого пожалуются пользователи. Причины могут быть разные — от несоблюдения рекламных договоров до прямого нарушения закона.

Как выяснили «Известия», все жалобы будут перепроверяться модераторами, чтобы исключить ложные обвинения. Но если информация подтвердится, блогеры получат карточки разных цветов — как в футболе.

Так, желтая карточка означает, что есть финансовые и юридические риски. Коричневая присваивается тем, кто может серьезно навредить репутации. И, наконец, черная — для самых злостных нарушителей, с которыми лучше не связываться вообще.

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