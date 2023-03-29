Правда ли, что человеческий мозг не ощущает боли? Ответ врача

Если в головном мозге отсутствуют болевые рецепторы, почему так часто «раскалывается» голова?

Головной мозг не чувствует боли из-за отсутствия болевых рецепторов. Об этом aif.ru заявил врач-нейрохирург Сергей Васильев, отметив, что головная боль обычно обусловлена тем, что раздражители воздействуют на болевые рецепторы на оболочках мозга.

Почему появляется головная боль

Среди основных причин головной боли Сергей Васильев выделил повышение внутричерепного или артериального давления, спазмы в мышцах и напряжение. Но иногда голова может болеть из-за воспаления носа, поэтому важно замечать, где именно болит голова. При гайморите обычно боль охватывает лобную часть. А при болезнях шейного отдела позвоночника боль может проявляться в затылке.

Самая неприятная причина — невралгия тройничного нерва. В таких случаях головная боль возникает только в одной половине головы. Существует также мигрень — пульсирующая регулярная боль в голове.

Тем не менее, при головной боли следует прислушаться к своему организму, потому что так он зачастую сигнализирует о каком-либо сбое или заболевании. Лучше всего обратиться к специалисту.

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