Зима вернулась в конце марта: по засыпанному снегом Петербургу ударят морозы
За один день в Петербурге выпала половина месячной нормы осадков
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
Высота сугробов почти достигла декабрьских показателей.
В Петербург вернулась зима. На улицах растут сугробы — их высота почти как в декабре. За сутки выпала половина месячной нормы осадков. Под тяжестью снега ломаются деревья. На дорогах — аварии и пробки.
Холодный фронт поделил Ленинградскую область на две части — на востоке плюс пять градусов по Цельсию; а на западе и в Петербурге ночью ударят морозы до минус восьми. Самокаты, которые уже появились на городских парковках, спешно убирают, чтобы они не мешали очистке города. Тем более, что в такую погоду ездить на них опасно.
В Воркуте сейчас тоже зима. Температура резко упала почти до минус 20, начались метели с сильнейшим ветром. Видимость нулевая — на трассах множество аварий. Автомобили буквально сносит со скользких дорог. При этом уже 31 марта — по прогнозу — потеплеет до нуля.
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