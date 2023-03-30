Ефременкова обвинила брата своего бойфренда Мондезира в срыве крестин близнецов

Недавно сыновьям звезд «Дома-2» исполнилось по полгода. Родители давно хотят показать публике своих мальчиков, но боятся делать это до крещения.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова пожаловалась, что крестины ее полугодовалых близнецов в очередной раз сорвались. Виновником ситуации она назвала брата своего избранника Мондезира (Полное имя Тамба-Тамба Свет-Амур Мондезир. — Прим. ред.), дядю малышей. Таинство крещение было запланировано на 30 марта, но накануне отменилось.

По словам Ефременковой, ее родня из Краснодара купила билеты в Москву, были выбраны священник и фотограф, оставалось только явиться в нужное место в нужный час. Но Мондезир не смог договориться с братом Викториеном. Получилось, что все кроме него знали о назначенных крестинах. Кто виноват, кто прав, раздосадованную молодую маму не интересует, она устала об бесконечных сложностей.

«Мондезир говорит, он говорил Викториену, что крестины 30, Викториен говорит, что не говорил. Не отпросился с работы, у него там что-то не получается, и приехать он к 30 числу не может. Постоянно все переносится, переносится. Я больше ничего уже не хочу никому обещать, ничего не хочу назначать. Пусть теперь этим занимается папа», — заявила Ефременкова в личном блоге.

В личной жизни экс-участницы и ведущей «Дома-2» сейчас трудный этап. Помимо проблем со здоровьем близнецов, недавно женщина потеряла бабушку, которая в свое время заменила ей маму. Параллельно происходят регулярные ссоры с бойфрендом, от прежних отношений, основанных на взаимной поддержке, не остается и следа. Ефременкова жалуется, что ни на минуту не может расслабиться, так как рассчитывать приходится только на себя.

Ранее, писал 5-tv.ru, ЮлияЕфременкова рассказала, на что потратит деньги покойной матери.

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