🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 марта, растущая Луна в знаке Рак. Она будет благоприятствовать людям, готовым пойти на риск. Не бойтесь удивлять всех своими идеями, прямо говорить о мечтах и делать все для их воплощения.

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♈ Овны

Вы являетесь креативным директором этого прекрасного и замечательного фильма, который называете своей жизнью! Так что рискуйте, Овны! Возьмите поводья и направьте свою колесницу в направлении мечты. Помните: вы пришли в этот мир не для того, чтобы поддаться своим страхам. Вы пришли, чтобы посеять семена перемен в коллективном сознании и стать лучшей версией себя!

Космический совет: вы уже знаете, на какие риски стоит пойти.

♉ Тельцы

Волшебство окружает вас каждое мгновение, не забывайте об этом. Помнить стоит и о собственных магических способностях. Да, вы не ослышались — способность творить чудеса заложена в вас звездами с рождения. Просто вы забыли о собственной силе из-за суеты и постоянной критики. Чтобы вернуть свою суперспособность, найдите точку опоры, Тельцы. Поработайте над верой в себя, и очень скоро жизнь засияет яркими красками.

Космический совет: вы способны творить чудеса, не стоит себя недооценивать.

♊ Близнецы

Кто бы ни сказал, что флирт полезен для здоровья, он окажется прав. Только нельзя забывать, что не всегда участники флирта заинтересованы в отношениях друг с другом. Помните об этом сегодня и до конца недели, Близнецы. Умение понимать партнера и синхронизировать с ним усилия — выходит на первый план. Оно поможет вам и в профессиональной сфере. Конкретно сегодня отличный день для мозговых штурмов.

Космический совет: флирт — это не всегда всерьез.

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♋ Раки

Кто сказал, что служебные романы запрещены? Вы не обязаны играть по правилам, принятым кем-то другим и для кого-то другого. И конечно же, вы не должны позволять другим решать, что подходит именно вам. Однако опасайтесь чувств к тем, кто уже состоит в отношениях, Раки. Словом, берегите свое сердце — как от бессмысленных запретов, так и от проблемных авантюр.

Космический совет: берегите свое сердце.

♌ Львы

Пришла пора выйти в центр внимания, Львы! Это ваша минута славы; время, когда можно просто стоять на вершине и сиять. Это именно тот момент, к которому вы так долго шли. Правда, есть и ложка дегтя. Звезды предупреждают, что дела в личной жизни могут покатиться кувырком. Не поддавайтесь иллюзии, будто должны исправить ситуацию в одиночку. Отношения — это работа для двоих.

Космический совет: наслаждайтесь купанием в лучах славы.

♍ Девы

Алгоритмы Вселенной совершены и всегда работают в вашу пользу, Девы. Поэтому если вы чувствуете, что что-то словно утекает сквозь пальцы, возможно, так и должно быть. Возможно, это часть большого плана. Принимайте все и ничему не сопротивляйтесь. Позвольте себе стать единым целым с ритмом жизни и ее потоком. В итоге все может сложиться лучше, чем вы ожидаете сейчас.

Космический совет: отпустите то, что не сможете удержать.

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♎ Весы

Вам гораздо проще поверить, что хаос и катастрофа неизбежны и вот-вот произойдут, чем в противоположное. Звезды же подсказывают, что впереди вас ждут именно хорошие события. В первую очередь это касается романтического фронта. Чтобы приблизить их, вам нужно отказаться от своих страхов — они только мешают и сдерживают все хорошее. Лучше доверьтесь Вселенной и старайтесь видеть ее знаки.

Космический совет: некоторые страхи только мешают вам жить жизнью своей мечты.

♏ Скорпионы

Иногда кажется, что вы уже у цели, но что-то снова идет не по плану. Не воспринимайте это как неудачу и не убеждайте себя, что Вселенная ополчилась против вас. Все происходящее является частью плана, который выведет вас на новый уровень и поможет стать самой пуленепробиваемой версией себя. Теперь главный вопрос: как вы можете превратить свои слабости в сильные стороны? Только поверив в себя и неминуемый успех!

Космический совет: учитесь видеть и ценить свою силу, пора взращивать уверенность в себе.

♐ Стрельцы

Для Стрельцов наступило прекрасное время, чтобы принести в этот мир новые идеи и концепции. Только не слишком беспокойтесь о том, насколько опережаете эпоху. Главное — наслаждайтесь сами. Что касается романтических отношений, не бойтесь нажать на кнопку обновления. Повторение прошлых ошибок приведет вас только к разочарованию. А новый подход позволит создать другую реальность.

Космический совет: не бойтесь удивить всех своими идеями.

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♑ Козероги

На этой неделе вы обнаружите тот баланс между работой и личной жизнью, о котором все постоянно говорят. Ухаживайте за собой, правильно питайтесь и старайтесь каждый день побыть какое-то время в тишине. В межличностных отношениях практикуйте непривязанность. Если кто-то не может быть рядом с вами — это не ваша проблема, Козероги. Каждый должен пройти через свои собственные испытания.

Космический совет: уделяйте сегодня максимум времени себе.

♒ Водолеи

Спешка в этот период не пойдет вам на пользу, Водолеи. Лучше сосредоточьтесь на стабильности. Именно медленные и обдуманные шаги гарантируют вам успех и рост. Что касается сердечных дел, звезды указывают на определенного человека, который поддержит вас в самые бурные бури. Правда, он может оказаться совсем не похожим на тех, кто вам нравился до сих пор. Считайте это благословением, а не проклятием.

Космический совет: спешка вам только навредит, двигайтесь размеренно.

♊ Рыбы

Мольбами не выпросишь ни милостыню, ни любовь. Если человеку нечего вам дать, бессмысленно просить или настаивать. Пролейте хоть все свои слезы: что не ваше, не останется в вашей жизни. Пора научиться ценить ответную искренность, а не утопать в грезах и надеждах. Осваивайте мастерство смирения и благодарности за пройденный путь и полученный опыт. Ваша судьба уже где-то рядом, но не в холодных глазах нелюбящего человека.

Космический совет: вы напрасно требуете любви у тех, кто не способен ее дарить.

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