Где деньги? В Конгрессе США выясняли судьбу средств для помощи Украине
До Киева доходит лишь пятая часть финансирования США.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Julia Nikhinson - CNP; 5-tv.ru
До Украины доходит лишь пятая часть от тех денег, что Вашингтон направляет ей на помощь.
Об этом заявили в Конгрессе США на специальных слушаниях, посвященных проблеме.
На поддержку Киева уже потратили больше ста миллиардов долларов.
При этом конгрессмены признались, что получают сотни сигналов о чудовищной коррупции в рядах украинских чиновников.
Александр Тузиков выслушал мнения.
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