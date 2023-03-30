Где деньги? В Конгрессе США выясняли судьбу средств для помощи Украине

До Украины доходит лишь пятая часть от тех денег, что Вашингтон направляет ей на помощь.

Об этом заявили в Конгрессе США на специальных слушаниях, посвященных проблеме.

На поддержку Киева уже потратили больше ста миллиардов долларов.

При этом конгрессмены признались, что получают сотни сигналов о чудовищной коррупции в рядах украинских чиновников.

Александр Тузиков выслушал мнения.