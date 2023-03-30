Центры ядерной медицины появятся в Никарагуа в рамках соглашения с Россией

Россия и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве в сфере атомной энергетики. Благодаря российским специалистам в Латинской Америке построят несколько центров ядерной медицины, а также большое предприятие по термической обработке сельхозпродукции.

«Уникальность этого соглашения в том, что мы в Никарагуа стартуем с неэнергетической ядерной технологией и ими, этими же технологиями, мы также готовы делиться с нашими партнерами», — заявил генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

«Росатом» будет отвечать за проектирование, сооружение и оснащение центров. Кроме того, десятки граждан Никарагуа пройдут обучение в России. В дальнейшем они смогут самостоятельно управляться с передовыми ядерными технологиями.