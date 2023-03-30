Корреспондент The Wall Street Journal задержан по делу о шпионаже в Екатеринбурге

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 72

В ФСБ раскрыли детали дела. Ведется масштабное расследование.

Корреспондент The Wall Street Journal задержан по делу о шпионаже в Екатеринбурге

Фото: Instagram* / evangershkovich

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Корреспондент The Wall Street Journal задержан по подозрению в шпионаже в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ.

Как следует из официальных данных, речь идет о некоем Эване Гершковиче. По версии следствия, британский журналист собирал материал для написания провокационной статьи.

«Пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства. Установлено, что Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. При попытке получения секретных сведений иностранец был задержан в Екатеринбурге», — отмечалось в заявлении.

Детали случившегося уточняются. Ведется масштабное расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Блинкена уличили во лжи при разговоре с главой МИД РФ Лавровым.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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