Шпион, выйди вон: последние подробности ареста американского журналиста в РФ
Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста WSJ Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже
Фото, видео: Instagram* / evangershkovich; 5-tv.ru
Корреспондента Wall Street Journal задержали в Екатеринбурге.
Лефортовский суд Москвы арестовал американского журналиста Эвана Гершковича, которого подозревают в шпионаже. Корреспондента The Wall Street Journal задержали в Екатеринбурге. По данным российских спецслужб, Гершкович собирал сведения, составляющие государственную тайну.
В частности — о работе одного из предприятий военно-промышленного комплекса. В ФСБ утверждают, что журналист шпионил в пользу американского правительства. В отношении него возбуждено уголовное дело. Эту новость сегодня прокомментировали в МИД России.
«То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике», — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
К сожалению, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника «хватают за руку», добавила Захарова.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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