Шпион, выйди вон: последние подробности ареста американского журналиста в РФ

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Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста WSJ Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже

Фото, видео: Instagram* / evangershkovich; 5-tv.ru

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Корреспондента Wall Street Journal задержали в Екатеринбурге.

Лефортовский суд Москвы арестовал американского журналиста Эвана Гершковича, которого подозревают в шпионаже. Корреспондента The Wall Street Journal задержали в Екатеринбурге. По данным российских спецслужб, Гершкович собирал сведения, составляющие государственную тайну.

В частности — о работе одного из предприятий военно-промышленного комплекса. В ФСБ утверждают, что журналист шпионил в пользу американского правительства. В отношении него возбуждено уголовное дело. Эту новость сегодня прокомментировали в МИД России.

«То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике», — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

К сожалению, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника «хватают за руку», добавила Захарова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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