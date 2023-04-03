В Москве арестовали подозреваемую в шпионаже Оксану Федорову

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 202

По той же статье Лефортовский суд три дня назад арестовал американского журналиста Эвана Гершковича.

В Москве арестовали подозреваемую в шпионаже Оксану Федорову

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
В Екатеринбурге схватили журналиста из США, подозреваемого в шпионаже

Хамовнический суд Москвы арестовал Оксану Федорову по подозрению в шпионаже. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе суда.

По информации на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, ходатайство об аресте было удовлетворено 3 апреля.

«Процесс был закрытый. Суд арестовал фигурантку до 3 июня», — сообщили в суде.

Материалы дела имеют гриф секретности, известно лишь, что девушке инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ — «Шпионаж».

По этой же статье Лефортовский суд Москвы 30 марта арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. До этого репортера задержали в Екатеринбурге, где он осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В США заявили о неприемлемости ареста американского журналиста и потребовали его освобождения, однако глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном подчеркнул, что Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных данных государственного значения.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности ареста американского журналиста Эвана Гершковича в России.

Тема:
В Екатеринбурге схватили журналиста из США, подозреваемого в шпионаже
1 апр
МИД РФ: в США в безопасности не чувствуют себя даже американские президенты
31 мар
«Докажите, Жозеп»: Захарова призвала Борреля «вступиться» за Ассанжа после ареста журналиста WSJ
30 мар
Шпион, выйди вон: последние подробности ареста американского журналиста в РФ
30 мар
Суд в Москве арестовал американского журналиста WSJ Эвана Гершковича
30 мар
Корреспондент The Wall Street Journal задержан по делу о шпионаже в Екатеринбурге
+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
77.95
0.63 84.62
0.51
Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на понедельник, 3 апреля

Последние новости

23:36
Появились кадры последних мгновений жизни военкора Татарского
23:23
Пьяный боевик ВСУ устроил скандал в отеле Буковеля из-за русской речи
23:11
На Западе обсуждают причастность Варшавы и Киева к подрыву «Северных потоков»
22:58
Врач рассказал о самых распространенных психологических проблемах у подростков
22:44
Более 300 тысяч жителей Подмосковья получили газ по президентской программе
22:30
В Москве арестовали подозреваемую в шпионаже Оксану Федорову

Сейчас читают

Переспи и разрядись: 58-летняя Азиза толкает живущего отдельно молодого мужа в объятия
В Академии военных наук раскрыли, за счет чего ВСУ пытаются удержать фронт
«Я принесла»: что сказала Дарья Трепова на первом допросе в МВД РФ
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2