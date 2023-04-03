В Москве арестовали подозреваемую в шпионаже Оксану Федорову

Хамовнический суд Москвы арестовал Оксану Федорову по подозрению в шпионаже. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе суда.

По информации на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, ходатайство об аресте было удовлетворено 3 апреля.

«Процесс был закрытый. Суд арестовал фигурантку до 3 июня», — сообщили в суде.

Материалы дела имеют гриф секретности, известно лишь, что девушке инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ — «Шпионаж».

По этой же статье Лефортовский суд Москвы 30 марта арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. До этого репортера задержали в Екатеринбурге, где он осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В США заявили о неприемлемости ареста американского журналиста и потребовали его освобождения, однако глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном подчеркнул, что Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных данных государственного значения.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности ареста американского журналиста Эвана Гершковича в России.