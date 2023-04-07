Журналисту Wall Street Journal Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже

Задержанному в Екатеринбурге журналисту московского бюро газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу предъявили обвинение. По данным источника Интерфакса, он обвиняется в шпионаже.

По данным следователей, журналист в пользу США собирал секретные данные о работе одного из предприятий военно-промышленного комплекса России. В связи с этим он был задержан российскими спецслужбами в Екатеринбурге 30 марта и в этот же день арестован Лефортовским судом Москвы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что журналиста поймали с поличным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по инициативе американской стороны между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Энтони Блинкеным состоялись переговоры. Основной их темой стало задержание журналиста Эвана Гершковича.